Niagara Launcher risolverà con l'intelligenza artificiale una criticità degli icon pack

Uno dei migliori launcher di terze parti per Android è sicuramente Niagara Launcher. In particolare, il software sta accogliendo Anycon, un pacchetto di icone che applicherà il tema Material You a tutte le app. Procedendo con ordine, Google con Android 12 ha lanciato questo nuovo design, accompagnato da un'opzione che permette a tutte le icone delle app sulla schermata iniziale di adottare i colori generati dallo sfondo. Tuttavia, tutti gli utenti Android, prima o poi, hanno osservato la presenza di icone a cui non è stato applicato il tema oppure l'icon pack scelto. A riguardo, Niagara, grazie ad Anycon, punta a risolvere una criticità abbastanza diffusa, ovvero le icone non supportate dagli icon pack.

In particolare, gli icon pack Anycon saranno formati da tre pacchetti di icone con tre stili diversi tra di loro al fine di adattarsi a tanti sfondi e homescreen. Gli stili sono noti come Material, Sticker e Watercolor. Tutti e tre gli icon pack supportano i colori dinamici del Material You e, inoltre, sarà possibile scegliere le tonalità tramite le impostazioni dell'applicazione (oltre a poter personalizzare lo spessore delle icone).

Dunque, grazie ad Anycon, Niagara Launcher punta a risolvere il problema delle icone non supportate dagli icon pack.