Chrome OS come modalità desktop di Android non è quello che pensate

Preparatevi a una delusione: l'idea di implementare Chrome OS in Android per la modalità desktop è solo una demo per mostrare le potenzialità di Android 15

Una delle notizie degli scorsi giorni che ha fatto maggiormente sperare gli utenti Android (e probabilmente preoccupare gli sviluppatori di Samsung DeX) è stata la possibilità di eseguire Chrome OS su Android come modalità desktop. Un sogno che si avvera, ma che a quanto pare resterà tale: Google ha confermato che si tratta solo di una "proof of concept" (prova di concetto) per Android 15 e che non ci sono piani di implementarla in Android (a proposito, sapete come attivare Samsung DeX sui Galaxy?).

Chrome OS su Android grazie ad Android 15

Ma da dove viene tutto questo clamore? Facciamo un passo indietro. Da Android 13, Google ha introdotto l'Android Virtualization Framework (AVF), una soluzione che consente di creare macchine virtuali. Questo permette di spostare sempre più calcoli "delicati" dalla TrustZone, una porzione sicura presente su molte CPU ARM, proprio alle macchine virtuali sull'AVF, soluzione più sicura. Con Android 15, Google ha aggiornato l'AVF per supportare l'esecuzione di sistemi operativi grafici in una VM con accelerazione GPU. Per testare e dimostrare questa nuova capacità ai partner, la GrandeG ha dovuto scegliere un sistema operativo grafico, e quale scelta migliore di uno già pronto? Per questo ha creato Ferrochrome, una build speciale di Chromium OS, la versione open source di Chrome OS, progettata per funzionare in una macchina virtuale insieme ad Android. In sostanza, questo progetto permetterebbe di eseguire Chrome OS su dispositivi Android. All'inizio della settimana, Google ha mostrato una demo del concetto su un Pixel 8 collegato a un monitor esterno in un "evento privato" alle aziende partner Android più vicine. Non solo, ma Android Authority è riuscita a farla funzionare su un Pixel 7 Pro, accendendo le speranze che Google potesse implementare la funzione come modalità desktop dei dispositivi Android. Di fatto "uccidendo" Samsung DeX e mettendo a rischio il mercato dei Chromebook.

Si tratta solo di una demo: nessun piano per portarla su Android

Al Google I/O in corso in questi giorni, Mishaal Rahman, che temeva la funzione fosse solo una demo, ha confermato le sue paure parlando con Sameer Samat, presidente dell'ecosistema Android, e Dave Burke, vicepresidente dell'ingegneria per la piattaforma Android. Purtroppo, Burke ha confermato che questo progetto era fondamentalmente solo una divertente prova di concetto. Ferrochrome altro non è che una demo tecnologica per mostrare le funzionalità di virtualizzazione avanzate di Android 15. Rahman ha espresso il suo entusiasmo per la funzione (e quello di tutta la comunità di Android), magari Burke e Samat cambieranno idea.