Brutte notizie per Pixel 9 Pro Fold: niente Italia per il pieghevole di Google?

A quanto pare Google venderà il suo Pixel 9 Pro Fold in più Paesi rispetto al Pixel Fold originale, ma purtroppo sembra che questo non sia abbastanza e neanche quest'anno potremmo vedere il pieghevole della GrandeG in Italia.

Francia, Germania e Danimarca sì, Spagna e Italia no

La notizia è confermata anche dalla pagina teaser italiana per Made by Google 2024 e dalla pagina dei dispositivi Google , che a differenza di quella tedesca, ad esempio, mostra Pixel 9 Pro e non Pixel 9 Pro Fold (qui sotto puoi vedere gli screenshot delle due pagine).

Sembra quindi ormai certo che Pixel 9 Pro Fold, che ricordiamo verrà annunciato il 13 agosto insieme ai nuovi Pixel, non arriverà in Italia. Come curiosità, il nuovo pieghevole appare nella tinta Porcelain in tutte le pagine di Google (lo stesso colore in cui appare in quella italiana Pixel 9 Pro), mentre nella pagina Google di Singapore appare in colore Obsidian (immagine sotto).