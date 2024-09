Xperia 1 VI va così bene che Sony ha deciso di non lanciare Xperia 5 VI, almeno quest'anno

Quest'anno però sembra che Sony farà a meno del "piccolino": scopriamo perché, oltre a ricordarvi i nostri consigli su come scegliere uno smartphone Android .

Niente Xperia 5 VI, e la "colpa" è di Xperia 1 VI

Sony ha infatti tenuto una conferenza stampa in cui Masao Mizuno, direttore generale del dipartimento Mobile Business della sede centrale di Sony Marketing Mobile Business, e Shinji Yuhara, direttore generale della sezione generale, hanno rivelato che Sony Xperia 5 VI non verrà lanciato quest'anno.

Dopo il lancio a maggio del convincente Xperia 1 VI, che abbiamo recensito poco dopo, l'attesa era tutta per la variante più piccola. Xperia 1 VI era passato da uno schermo 4K 21:9 nell'Xperia 1 V a uno schermo FHD+ 19.5:9, di fatto correggendo alcuni particolari dei precedenti modelli.

Non è un telefono perfetto, e di certo non ha i volumi di vendita di Samsung, ma evidentemente è stato sufficiente a convincere molti amanti del marchio, perché Sony ha rilevato come molti utenti stiano passando da Xperia 5 V, presentato a settembre dell'anno scorso, proprio al nuovo Xperia 1 VI.

Sony non ha spiegato chiaramente i motivi di questa decisione, ma ha parlato generalmente di "cambiamento delle esigenze" e di un numero di utenti maggiore che sta effettuando il passaggio.

L'azienda sta continuando a vendere Xperia 5 V, e in Giappone anche Xperia 5 IV, quindi evidentemente non ha nessuna fretta di presentare il successore.

Ma che fine farà Xperia 5 VI? Questo non è stato specificato. Probabilmente arriverà più avanti, immaginiamo nel 2025 da quanto si può evincere dal grafico qui sotto. Speriamo che non venga cancellato.