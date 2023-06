Ecco perché non ci sono watch face di terze parti su Apple Watch

Da sempre Apple offre una gran quantità di watchface per i suoi Apple Watch, le quali vengono rinnovate periodicamente. Però la stessa Apple non ha mai aperto il suo watchOS, e di conseguenza i suoi Apple Watch, alle watchface di terze parti . In altre parole, su Apple Watch non è possibile , e non lo è mai stato, applicare delle watchface non ufficiali di Apple, ovvero realizzate da sviluppatori di terze parti.

Stiamo parlando soprattutto di aspetti software, ovvero di watchOS , la piattaforma di Apple dedicata appunto ai dispositivi indossabili. Nello specifico, si parla di watchface e della loro personalizzazione . Non è un segreto che da sempre manca un certo grado di personalizzazione per le watchface dedicate a Apple Watch.

Questa può essere chiaramente una limitazione per tanti. Le watchface di Apple sono belle, informative e variegate, ma alcuni potrebbero volere qualcosa di diverso. Insomma, non è detto che Apple riesca a soddisfare proprio i gusti di tutti. E allora la società di Cupertino ha commentato ufficialmente la vicenda, fornendo una motivazione al fatto che non sono disponibili watchface di terze parti su Apple Watch.

Stando a quanto riferito da Kevin Lynch e Deidre Caldbeck, due dirigenti Apple, non è possibile usare watchface di terze parti su watchOS perché potrebbe accadere che successivi aggiornamenti del sistema operativo pregiudichino il corretto funzionamento delle watchface stesse.

In altre parole, Apple ha il timore che aggiornando watchOS si rendano inutilizzabili le watchface di terze parti, con conseguenti disagi per gli utenti. Chiaramente ci si riferisce al fatto che gli sviluppatori di terze parti possano non essere reattivi nell'aggiornare, se dovesse servire, le loro watchface in concomitanza di nuovi aggiornamenti di watchOS.

Insomma, la spiegazione di Apple è sicuramente chiara ma non per questo completamente soddisfacente. Sicuramente la società di Cupertino ha ragione nel non riporre la totale fiducia nella prontezza degli sviluppatori di terze parti. Potrebbe infatti accadere che per qualche ragione una watchface specifica non venga aggiornata frequentemente. D'altro canto è anche vero che gli utenti di Apple Watch sarebbero liberissimi di cambiare watchface, magari tornando a quelle di Apple, se dovessero riscontrare problemi. Voi cosa ne pensate?