A pochi giorni dall'inizio dell'estate, Nikon svela una delle sue carte migliori in ambito fotografico: la nuova Nikon Z6 III, da oggi finalmente ufficiale, dopo mesi di rumor e piccole indiscrezioni. Una mirrorless ibrida che punta a dare nuova linfa vitale alla fascia alta, sia per i fotografi che per i videomaker. Vediamo insieme tutte le specifiche e le qualità di questa Full Frame compatta, con un sensore davvero innovativo.

Nikon Z6 III: Caratteristiche Tecniche

La particolarità più interessante della nuova Nikon Z6 III è il suo hardware interno, soprattutto il nuovo sensore in formato FX (Full Frame) da 24,5 MP. Si tratta, infatti, del primo sensore parzialmente stacked al mondo, che sulla carta dovrebbe unire i vantaggi dei due mondi (stacked e non): grande qualità d'immagine e grande velocità di scatto. Su quest'ultimo punto, i dati dichiarati da Nikon sono stupefacenti: la nuova Z6 III ha una velocità di scatto fino a 120 fps con supporto all'acquisizione pre-scatto. Un comportamento simile alla Sony A9 III che abbiamo provato qualche settimana fa, ma attenzione alla risoluzione: le foto a 120 fps vengono scattate in formato DX (10 MP), mentre il pieno formato si può usare solo fino a 60 fps. La qualità d'immagine si preannuncia di alto livello, con una sensibilità ISO che va da 100 a 64.000 (espandibile a 50-204.800). La stabilizzazione IBIS a 5 assi compensa fino a 8 stop.

Molte caratteristiche sono prese in prestito dalle precedenti Nikon Z8 e Z9, come il potente processore d'immagine EXPEED 7. Proprio questo è il componente che permette di gestire il sistema autofocus della macchina, molto avanzato: supporta il tracciamento dei soggetti anche alle altissime velocità della raffica a 120 fps, con una sensibilità AF fino a -10 EV. La parte video non lascia delusi. La Z6 III registra video in 6K/60p e 4K/120p, con possibilità di registrare direttamente in formato RAW on camera. Una possibilità che sarà molto interessanti per i videomaker. A livello dimensionale, parliamo di un modello abbastanza compatto, con un peso di 750 grammi. Il corpo è tropicalizzato, resiste fino a -10°C. Sono disponibili due slot per le memorie: uno supporta schede CFexpress di tipo B o XQD, l'altro le card SD UHS-II.

Molto interessante il mirino elettronico, che è il più luminoso della sua categoria (ben 4.000 nit) e soprattutto supporta il colour gamut DCI-P3. Ha una risoluzione di 5,67 MP con refresh rate a 60 fps, dunque è un elemento di altissimo livello. Niente male anche lo schermo LCD da 2,1 MP integrato sul retro, che ha un articolazione ad angolazione variabile. L'ergonomia dovrebbe essere già ben ottimizzata sul corpo macchina, ma se volete potete acquistare a parte anche il nuovo nuovo Power Battery Pack MB-N14, che funge sia da impugnatura verticale che da slot batteria aggiuntivo. Da segnalare anche il supporto per Nikon Imaging Cloud, il servizio cloud gratuito che offre aggiornamenti del firmware direttamente on-camera, l'archiviazione delle immagini dalla fotocamera al cloud e spunti imaging esclusivi. Il servizio non è disponibile al momento ma sarà attivato nei prossimi mesi.

Prezzo e Uscita

Il prezzo di listino di Nikon Z6 III per il mercato italiano parte da 2.999€, con scheda SD da 128 GB inclusa nel prezzo. La nuova macchina sarà disponibile tramite il distributore Nital a partire dal 25 giugno 2024. Saranno disponibili anche tre kit con obiettivi in vendita combinata, nei quali troverete sempre una scheda SD da 128 GB inclusa nel prezzo. Ecco a seguire lo schema completo con tutti i prezzi. Z6 III (solo corpo) + SDXC (128 GB): 2.999€

Z6 III + Z 24-70mm f/4 S + SDXC (128 GB): 3.629€

Z6 III + Z 24-200mm f/4-6.3 + SDXC (128 GB): 3.839€

Z6 III + Z 24-120 f/4 S + SDXC (128 GB): 3.949€

MB-N14 Power Battery Pack: 399€

La cifra di partenza è sicuramente importante, ma adeguata per una macchina in grado di offrire così tante potenzialità, sia per la parte foto che per quella video. Staremo a vedere se anche la Z6 di terza generazione saprà guadagnarsi una fetta di pubblico importante, come hanno fatto Z8 e Z9 prima di lei.