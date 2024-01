Nilox vuole mettervi in forma per l'estate, anche stando in casa

Nilox non è solo bici e monopattini elettrici, ma pensa anche al vostro benessere fisico all'interno delle mura domestiche. Dopo averli presentati a IFA 2023, il marchio di tecnologia per lo sport e la vita all'aria aperta di Esprinet presenta infatti la nuova linea Nilox Sport, con una serie di prodotti dedicati al fitness indoor (a proposito, se volete qualche consiglio per rimettervi in forma non perdetevi la nostra selezione delle migliori app per personal trainer). Andiamo a scoprirli tutti!

Nilox Sport: tapis roulant, walking pad e corde smart

Nilox indoor bike XB1 Una bici indoor con 24 livelli di resistenza, sistema di freni magnetici e un volano da 6Kg. La bici presenta anche un supporto per display, per fare attitità con le app di fitness, e una consolo multifunzione con schermo digitale per monitorare velocità, tempo, distanza e calorie consumate. Dotata di ruote per il trasporto e di dimensioni contenute (1130x546x1160mm), mentre il peso è di 32 kg. Prezzo: 499,95 euro.

Tapis Roulant XN2 Tapis roulant versatile e compatto con motore da 1,25CHP continui e un picco massimo di 2HP che consente di selezionare velocità fino a 14 KM/h tramite controllo da remoto o telefono. versatile e compatto con motore da 1,25CHP continui e un picco massimo di 2HP che consente di selezionare velocità fino a 14 KM/h tramite controllo da remoto o telefono. Con 15 livelli di pendenza, una superficie di corsa di 1200 x 480 mm e un telaio robusto in grado di supportare un peso massimo di 100 kg, XN2 permette di allenarsi ovunque, anche grazie all'ingombro ridotto (1525 x 882 x 200 mm). Prezzo: 599,95 euro.

Tapis roulant XN3 È un tapis roulant, più performante, con velocità fino a 18 Km/h, fino a 18 livelli di inclinazione, superficie disponibile per la corsa di 1270 x 490 mm e fino a 130 kg di peso massimo utente. Prezzo: 799,95 euro.

Walking Pad XN1 Un tapis roulant smart compatto e pieghevole con spessore da chiuso di 12,5 cm e un peso di soli 34 chilogrammi. Velocità massima di 12 Km/h e peso massimo di 100 Kg. Prezzo: 449,95 euro.

Rowing machine XR1 Questa rowing machine silenziosissima è dotata di un volano da 3Kg con resistenza di picco di 30 Kg e consente di impostare la resistenza delle vogate su 16 livelli. Prezzo: 449,95 euro.

Kettlebell regolabile da 18Kg La kettlebell di Nilox è dotata di sgancio rapido della piastra e consente di aggiungere un carico opzionale, per sostituire più kettlebell. Con piastre in acciaio e impugnatura di lunghezza ottimale, costa 179,95 euro.

Manubrio regolabile Un manubrio dotato di sistema unico che consente di regolare il peso su 2,2Kg, 4,4Kg, 6,6 Kg, 8,8Kg fino ad 11Kg. Prezzo: 119,95 euro.

Corda smart La Smart Rope Wireless ha una batteria con durata di 40 giorni e capacità di 9999 salti/99 min 99 secondi, e dispone di tre regimi diversi. Lo schermo LCD retroilluminato consente inoltre di monitorare il conto dei salti. Ha un prezzo di 29,95 euro.

Power balance board La Power Balance Board di Nilox è un accessorio per il fitness realizzato in legno indurito resistente e di alta qualità, oltre che una parte centrale in tessuto antitraccia per proteggere il pavimento. Permette di stare in equilibrio spostando il peso e migliorando la forza e coordinazione. Prezzo 49,95 euro.

Powerball È un dispositivo dotato di un giroscopio costituito da un rotore a rotazione rapida racchiuso in una sfera esterna per allenare dita, polsi e braccia in modo da aumentare la presa e coordinazione. Prezzo: 24,95 euro.

Tappetino fitness Un tappetino in TPE con uno spessore di 5mm che lo rendono morbido e comodo per le articolazioni. Misura 182x68 cm e presenta gli indictori di posizionamento per allineare correttamente il corpo. Prezzo: 29,95 euro.

Set di bande elastiche Set di quattro bande elastiche in gomma naturale con diversi livelli di resistenza: 6-15 kg, 11-29 kg, 15-38 kg, 22-56 kg per rafforzare i muscoli di tutto il corpo. La confezione include anche una borsa da viaggio, una guida, due manici schiuma con moschettoni due cinturini alla caviglia in velcro e un ancoraggio per porta. Prezzo: 59,95 euro.