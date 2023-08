Nilox in grande spolvero a IFA 2023: monopattino off-road e Nilox Sport

In questo contesto infatti Nilox ha annunciato Nilox Lizard , un nuovo monopattino off-road che arriva sul mercato compatibile con le nuove norme del Codice della Strada che dovrebbero essere approvate nel prossimo futuro, e Nilox Sport , una gamma di prodotti dedicati allo sport.

Nilox Lizard

Il nuovo monopattino di Nilox presenta degli pneumatici fat da 10" carrozzati coni forcella ammortizzata, un sistema che dovrebbe garantire un migliore assorbimento degli urti, anche quando le condizioni della strada non sono ottimali.

Il monopattino è dotato di motore da 350 W e di batteria 36V 10Ah, e garantisce 40 km di autonomia massima con una ricarica di 7 ore. Il nuovo Lizard è anche provvisto di un sistema che riduce il rischio di furto.

Nilox Lizard sarà disponibile in tre varianti colore: verde militare, sabbia per il modello Viper e rosso per il modello Ant.

Il prezzo di lancio corrisponde a 599,95 euro.