E se esistesse un ristorante in cui tutto è cucinato tramite una friggitrice ad aria ? È questa la domanda che di sicuro si è fatta Ninja , volta non solo a mettere i fari sul lancio della nuova Ninja Double Stack , ma anche a dimostrare la versatilità della friggitrice ad aria come strumento da cucina a 360° .

Nell'attesa che il tutto si cuocesse, sono entrati in sala degli altri chef che avevano preparato delle box per ciascuno di noi , all'interno delle quali non solo c'erano gli spaghetti di soba già pronti, ma anche un piccolo antipasto di gyoza e verdure: tutto davvero squisito, anche perchè preparato a regola d'arte dagli chef.

Per completare il tutto, gli chef ci hanno invitati in un'ultima stanza per assaggiare un dessert, sempre realizzato interamente con la friggitrice ad aria: era un Brookie, cioè una fusione tra un Brownie ed un Cookie, ben bilanciato e non troppo dolce, anche grazie al cuore di panna acida nel centro. Ogni porzione era stata appositamente adagiata in uno dei cestelli delle tante friggitrici posizionate nell'ultima stanza di questo percorso culinario: ci è stato dunque chiesto di "giocare" con la Ninja Double Stack, per ammirarne la buona qualità costruttiva dettata dai materiali scelti.

Questa esperienza è stata molto piacevole e, al di là dell'ovvia pubblicità del prodotto in sé, fa capire quanto effettivamente si sia evoluta la cucina anche e soprattutto a livello tecnologico. Sebbene non abbia raggiunto giustamente la potenza di un robot da cucina, le friggitrici ad aria si stanno evolvendo a vista d'occhio, tanto è vero che il termine stesso gli sta stretto, visto che consentono a tutti di prepare piatti completi. La scusa del "non so cucinare" non regge più, anche perché una friggitrice ad aria costa decisamente meno di un robot da cucina come appunto un Bimby, ma consente comunque di preparare primi, secondi e dolci in maniera piuttosto semplice. Chiaramente la Ninja Double Stack è pensata per portare il tutto ad un livello più alto, data la presenza del doppio cestello, ma nulla vieta che questa possa essere il vostro prossimo compagno in cucina: se desiderate saperne di più, preparatevi alla nostra recensione completa in arrivo nelle prossime settimane.