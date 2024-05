L'ultima friggitrice ad aria di Ninja è geniale: cuoce il doppio del cibo occupando la metà dello spazio delle altre

Ninja è un marchio di elettrodomestici da cucina top di gamma specializzato in dispositivi che potremmo definire "di cottura alternativa". Fra i suoi prodotti si annoverano barbecue, pentole multifunzione ed elettriche, griglie da interno, dispositivi ibridi che in pochi hanno cercato di realizzare e, dulcis in fundo, anche friggitrici ad aria di alta qualità. L'ultima arrivata in quest'ultima categoria di dispositivi si chiama Ninja Double Stack XL, e ha una caratteristica davvero geniale.

Doppio cestello, metà dello spazio

Tra le tante varianti di friggitrici ad aria in commercio ci sono quelle a doppio cestello. I vantaggi offerti sono molti: più spazio per cuocere i cibi, solitamente fra gli 8 e i 9 litri (equivalenti anche a più di 2 kg di cibo), cottura sincronizzata con parametri diversi e non solo. C'è un unico problema: occupano il doppio dello spazio di una airfryer convenzionale. Ninja Double Stack XL è di fatto una friggitrice ad aria a doppio cestello che entra nello spazio di un modello convenzionale. Come? Sviluppandosi in verticale! Di solito chi ha problemi di spazio in cucina li ha in larghezza, più che in profondità e in altezza. Uno dei modelli a doppio cestello che abbiamo provato di recente era lunga ben 44 centimetri, un bel po' di spazio quindi portato via al piano che solitamente si usa per cucinare. Ninja Double Stack XL è lunga solo 28 centimetri, offrendo comunque ben 9,5 litri di spazio con i suoi due cestelli a castello. Ovviamente le altre due dimensioni sono ben più sviluppate: si parla di 47 centimetri di profondità e 38,5 centimetri di altezza (28 x 47 x 38,5 cm). L'altezza è pensata per farla entrare con facilità sotto i pensili, e la profondità non dovrebbe essere un problema, almeno per la maggior parte delle cucine.

Ognuno dei due cestelli è da 4,75 litri, e può ospitare fino a un pollo intero da 1,5 kg. Potete insomma cuocerne due contemporaneamente. Una volta finito, potete mettere i due cestelli in lavastoviglie senza problemi. In confezione trovate anche delle griglie in acciaio per raddoppiare la superficie di cottura di ogni cestello. Di fatto insomma riuscite a cucinare su 4 strati in contemporanea. Oltre a quello del pollo, Ninja porta anche altri esempi sulla pagina ufficiale del prodotto: 4 filetti di salmone sul cestello superiore, 640 grammi di cavoletti di Bruxelles nel cestello inferiore. La temperatura massima raggiungibile è pari a 230°C, e ci sono, oltre ai programmi da friggitrice ad aria classica, anche programmi grill (Cottura arrosto, Cottura al forno, Max Crisp). Ci sono anche programmi a bassa temperatura per l'essiccazione dei cibi o il riscaldamento. I controlli sono tutti raccolti in un pannello laterale con comandi touch e manopola di regolazione. E per quanto riguarda le performance? Ninja ci ha invitato in un suo ristorante pop-up a Londra dove uno un Maître D della TV inglese ha cucinato tutto usando esclusivamente la Double Stack XL. Vi abbiamo raccontato tutto qui.

Prezzo e acquisto

Le friggitrici ad aria a doppio cestello sono solitamente più care, proprio per via del fatto che è quasi come avere due airfryer invece di una. Ninja Double Stack XL da 9,5 L SL400EU si spinge un po' più avanti, proprio per via della natura premium dei prodotti di questo brand a cui facevamo cenno in apertura. Il prezzo di listino ammonta a 269,99€, e in Italia la potete ordinare anche su Amazon a 5€ in meno.

Stando a quanto annunciato da Ninja, dovrebbe arrivare anche il modello SL300 con capacità totale di 7,6 litri (3,8 litri per cestello), anche più compatta quindi e di conseguenza anche più economica. Non è ancora arrivata sullo store ufficiale italiano o su Amazon, ma dovrebbe essere questione di poco.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.