Altro che Switch 2: Nintendo ha appena presentato una sveglia, ed è anche cara!

No, non è uno scherzo: si chiama Alarmo ed è una sveglia smart con i personaggi (e i suoni) Nintendo

Nintendo Sound Clock: Alarmo è letteralmente uno dei dispositivi più inattesi di sempre. Si tratta di una sveglia smart, con monitoraggio del sonno e altre funzioni, basta sui più celebri personaggi Nintendo, e sarà in vendita ben prima della Switch 2. Chi si aspettava infatti la prossima generazione della celebre console portatile è rimasto a bocca asciutta per adesso. Ma prima di esprimere troppi giudizi, vediamo allora quali frecce ci sono nella faretra di Nintendo Alarmo.

Cos'è Nintendo Sound Clock: Alarmo™

Alarmo è una sorta di orologio interattivo, che promette di trasformare il risveglio quotidiano in un'esperienza piacevole e divertente. Con Alarmo, Nintendo offre una nuova dimensione all'idea di sveglia, integrando alcune delle sue franchise più iconiche, che ci daranno il buongiorno ciascuna a modo suo. Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Splatoon 3

Pikmin 4

Ring Fit Adventure Gli utenti potranno quindi svegliarsi al suono dei mondi virtuali di questi giochi, scegliendo tra 35 diverse scene che riproducono musiche ed effetti sonori inconfondibili (per i fan Nintendo). In seguito sarà possibile scaricare titoli aggiuntivi gratuitamente (almeno per quanto ne sappiamo adesos), collegando il proprio Nintendo Account e usando una rete Wi-Fi. Tra questi Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons.

Cosa fa l'orologio sonoro Alarmo

Uno degli elementi più interessanti di Alarmo è l'inclusione di un sensore di movimento, con molteplici funzioni. Da una parte permette all'utente di mettere in pausa la sveglia con un semplice gesto. Dall'altra consente ad Alarmo di sapere se siamo ancora a letto e di reagire di conseguenza, con suoni sincronizzati col nostro movimento. Ci sono in realtà due modalità di risveglio: la modalità Steady incrementa progressivamente il volume della sveglia,

incrementa progressivamente il volume della sveglia, la modalità Gentle mantiene invece un'intensità sonora costante. A queste si aggiunge la Button Mode, che imita il funzionamento di una sveglia tradizionale, permettendo di premere un pulsante per rimandare l'allarme. Da ultimo, sempre grazie agli stessi sensori, Alarmo può capire quando abbiamo finalmente deciso di affrontare una nuova giornata al di fuori del letto, mettendo così del tutto a tacere la sua orchestra di musiche e suoni.

Alarmo supporta anche una funzione chiamata Records, che consente di monitorare i movimenti dell'utente durante il sonno. Compatibile con letti fino alla dimensione king-size, questa funzione permette di tenere traccia del proprio riposo notturno senza l'ausilio di altri accessori, fornendo poi un report che può essere visualizzato sul display dell'orologio stesso. Non è chiaro come si comporti Records nel caso ci siano due persone nel letto, ma ci sembra di capire che funzioni solo con quella più vicina alla sveglia. Inoltre, è possibile personalizzare Alarmo impostando un suono orario con il tema del gioco preferito, aggiungendo un tocco unico al passare delle ore durante la giornata. E nel momento in cui corichiamo, Alarmo riprodurrà melodie e suoni rilassanti prima di andare a dormire.

Com'è fatta la sveglia Alarmo

Frontalmente, Alarmo ha un display da 2,8 pollici, a colori, con sensori di luminosità e di movimento integrati. Nella parte superiore troviamo due pulsanti, indietro e notifiche, oltre a un tastone bianco centrale che serve per confermare una scelta o per silenziare la sveglia. Sul retro abbiamo le uscite per lo speaker e l'ingresso per il cavo USB-C di alimentazione; l'alimentatore stesso non è incluso in confezione, come ormai tradizione di molti dispositivi elettronici.

Uscita e Prezzo

Al momento solo gli abbonati a Nintendo Switch Online e Nintendo Switch Online + Expansion Pack in USA e Canada possono acquistare Alarmo dal My Nintendo Store al prezzo di 99 dollari. La vendita generale partirà solo nel 2025, ma ancora non abbiamo conferme su prezzi e disponibilità in Italia, dove il prezzo potrebbe facilmente diventare di 119-129 euro, considerando IVA e possibili balzelli. Non pochi per una sveglia del genere!

