Nintendo festeggia il 35° anniversario di Game Boy con un regalo dal sapore vintage

Nel catalogo del servizio in abbonamento sono stati aggiunti 3 nuovi giochi gratis , per la precisione i titoli che furono disponibili proprio con il lancio della console. Si tratta di tre grandi classici: Alleyway, Baseball e Super Mario Land . Tra l'altro, Nintendo ha rilasciato anche un video gameplay che mostra i tre giochi in azione.

Il 2024 è un anno da ricordare per tutti gli appassionati di Nintendo : quest'anno, infatti, si festeggia il 35° compleanno del Game Boy , la console portatile lanciata nel 1989 (per la precisione, in Giappone debuttò il 21 aprile di quell'anno). L'azienda nipponica, per l'occasione, ha deciso di fare un regalo ai suoi utenti abbonati a Nintendo Switch Online.

Super Mario Land

Questa versione di Super Mario fu realizzata direttamente da Nintendo e non dal team originale del gioco, composto da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. Per la precisione, Super Mario Land fu firmato da R&D1, il team guidato da Satoru Okada, che insieme a Gunpei Yokoi progettò il Game Boy.

Il titolo in questione è piuttosto breve ma fu ritenuto ideale per mettere in mostra le caratteristiche della console portatile.

Baseball

Il baseball è fondamentalmente lo stesso gioco di baseball che R&D1 realizzarono nel 1983 per il NES. Questa versione, tuttavia, incluse delle novità, come modalità multiplayer e le musiche, differenti rispetto alla versione per il NES.

Alleyway

Questo gioco, simile a Breakout, consiste nel distruggere tutti i mattoni in ogni livello tramite una pallina ed una racchetta rettangolare (che si può muovere solo in orizzontale). L'unica cosa da evitare è quella di far cadere la pallina in fondo allo schermo. La pallina fa angoli solo di 15°, 30° e 45°.