Nintendo può far causa a Palworld per aver copiato Pokémon?

E proprio per questo i fan del gioco di Nintendo sono partiti all'attacco del nuovo successo , smontando i vari personaggi e rilevando numerose somiglianze con i Pokémon. Il tutto con l'augurio di una causa contro Pocketpair, sviluppatore di Palworld , per plagio e utilizzo non corretto dell'IA (che secondo le accuse sarebbe stata utilizzata per creare i personaggi).

È sempre difficile dimostrare un plagio, e quindi stabilire una condanna per violazione del copyright. Nella musica leggera non c'è un criterio matematico (no, non si applica la regola delle sette note consecutive), ma si considera la linea melodica del brano, caso per caso. E nei videogiochi?

Il parere dell'avvocato

Il sito RockPaperShotgun, rilevando come gli sviluppatori abbiano già un passato di questo tipo con la loro vecchia versione ad accesso anticipato Craftopia che si ispira liberamente a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha contattato un avvocato esperto in materia, Tim Cotton.

Cotton ha rilevato come il copyright nel Regno Unito e nell'UE venga automaticamente applicato a un'opera d'arte originale quando questa viene creata, vietando ad altri di copiarla o riprodurla in qualsiasi modo, anche se non è stata registrata.

Guardando le immagini in effetti alcuni personaggi di Palworld (immagine sotto in basso) sono molto simili a quelli dei Pokémon (immagine sotto in alto), quindi verrebbe da pensare che in questo caso Pocketpair possa rischiare.