Nintendo ha denunciato Yuzu, il noto emulatore della Switch

In questi giorni si rincorrono le indiscrezioni sulla data di uscita della Nintendo Switch 2, che sembra poter debuttare direttamente nel 2025. Contestualmente, però, l'azienda si sta muovendo per tutelare al meglio l'attuale modello. In particolare, Nintendo sta puntando a proteggere la sua console ed i giochi che vengono emulati su PC e non solo.

In tal senso, Nintendo ha citato in giudizio i creatori dell'emulatore Yuzu, che permette di giocare a titoli popolari come The Legend of Zelda. Secondo la casa di Kyoto, infatti, il popolare emulatore violerebbe le disposizioni anti-elusione e anti-traffico indicate dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA), nonché aggirerebbe i diversi livelli di crittografia di Nintendo Switch. Per questi motivi, la società nipponica ha chiesto il risarcimento dei danni per violazioni e la chiusura dell'emulatore.