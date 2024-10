Nintendo si inventa di tutto pur di non lanciare la Switch 2, anche un'app in abbonamento che imita Spotify

Nintendo sta facendo parlare di sé ultimamente con una serie di annunci che difficilmente ci saremmo aspettati.

Parliamo del recente lancio della sua prima sveglia, Alarmo, e dell'odierno annuncio di un'app per Android e iOS, Nintendo Music, grazie alla quale possiamo potrai ascoltare le musiche delle più celebri serie Nintendo, come Super Mario e Animal Crossing, in qualsiasi momento.

Attenzione però, perché c'è l'inghippo.

Per usare Nintendo Music è infatti necessaria un'iscrizione attiva a Nintendo Switch Online. Vero è che il servizio prevede una prova gratuita di 7 giorni, ma di fatto questo relega Nintendo Music solo ai fedelissimi della casa nipponica, dato che difficilmente qualcun altro si abbonerà al servizio online della switch solo per una raccolta di soundtrack.

Tornando all'app, per questi "fortunati" che la potranno usare, Nintendo Music è in pratica uno Spotify in cui le tracce audio sono solo colonne sonore Nintendo.

Ci sono playlist curate già pronte, consigli sulla base dei brani ascoltati in precedenza, ed è possibile escludere certe soundtrack relative ai giochi che non abbiamo ancora completato, giusto per evitare possibili spoiler.

La musica può essere ascoltata in streaming o scaricata per l'utilizzo offline, proprio come su Spotify e co.

Per un assaggio di Nintendo Music in azione potete guardare il video qui sotto, mentre per scaricarla i consueti pulsanti vi porteranno sui rispettivi store per Android e iPhone.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store