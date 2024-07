A sorpresa Nintendo presenta lo stand di ricarica per i Joy-Con di Nintendo Switch

Cos’è lo stand di ricarica dei Joy-Con della Switch

In particolare, questo stand di ricarica potrebbe rivelarsi prezioso soprattutto per chi possiede più di due Joy-Con oppure per ricaricare i controller a tema NES. Dunque, una sua utilità questo stand di ricarica potrebbe averla, anche se dovrebbe far riflettere il fatto che Nintendo abbia impiegato ben 7 anni prima di lanciarlo ufficialmente sul mercato.

Nintendo, fino ad ora, non aveva mai lanciato un accessorio del genere. Difatti, di stand di ricarica per i Joy-Con ne erano stati prodotti soltanto da altre compagnie. Dunque, l'azienda nipponica ha atteso ben 7 anni prima di lanciare questo accessorio che sicuramente tornerà molto utile agli utenti per ricaricare i propri controller.

Probabilmente, considerando che i Joy-Con si ricaricano attaccandoli alla console, l'azienda ha pensato che un accessorio del genere non rappresentasse una priorità.

Per quanto riguarda il prezzo, Nintendo non ha ancora comunicato nulla. Tuttavia, questo stand di ricarica, in attesa del debutto di Nintendo Switch 2, sarà l'ultima spinta per questo primo modello della console, insieme alla "Hyrule Edition" Nintendo Switch Lite e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che usciranno il 26 settembre, così come i nuovi titoli di Mario & Luigi e Mario Party.