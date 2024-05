Nintendo Switch 2 sarà annunciata entro il prossimo marzo: arriva la conferma dal Presidente di Nintendo

Sono passati più di 9 anni dall'annuncio di Nintendo Switch, una delle console di maggior successo di sempre del colosso videoludico nipponico. Un bel po' di anni a ben pensarci, anche se il lancio vero e proprio è poi avvenuto due anni dopo, marzo 2017 per la precisione. C'è quindi grande attesa su Nintendo Switch 2, visto anche che a questo punto gli sviluppatori che ci lavorano sopra, di casa Nintendo o no, l'hanno spremuta così tanto da non sapere più dove tirare fuori le risorse. In ogni caso, qualcosa finalmente si smuove. Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo Corporation, ha rilasciato una nota per confermare che la presentazione del successore di Switch avverrà entro questo anno fiscale. Si tratta chiaramente di una nota indirizzata agli azionisti più che a noi comuni mortali, tant'è che si parla di anno fiscale senza specificare un periodo vero e proprio. L'anno fiscale attualmente in corso terminerà a marzo 2025. Di fatto quindi potrebbero esserci ancora diversi mesi da aspettare.

Nintendo Direct a giugno, ma aspettate ad esultare

Sempre nella stessa nota, Furukawa annuncia anche un nuovo Direct dedicato ovviamente a Nintendo Switch per il mese di giugno. L'evento sarà dedicato alla line-up della console per la seconda metà del 2024, ma frenate gli entusiasmi: è lo stesso Furukawa a confermare anche che in questa sede non si parlerà di Nintendo Switch 2. Pare anche ovvio: la console che prenderà il posto di Switch merita un evento in pompa magna.

Quindi? Quando esce Nintendo Switch 2?

La speranza a questo punto è che l'annuncio arrivi a pochi mesi dal lancio, e che quindi non si ripeta quanto visto con l'arrivo di Nintendo Switch, che si fece attendere 2 anni dall'annuncio ufficiale. Considerato che a marzo 2025 la Switch avrà compiuto 8 anni, è lecito aspettarsi che sia proprio quello il mese in cui Switch 2 si affaccerà sul mercato. Tra l'altro la nota del Presidente di Nintendo conferma (solo) in parte l'indiscrezione riportata lo scorso febbraio da Nikkei, che aveva previsto un possibile lancio a marzo 2025. In realtà, l'arrivo di Switch 2 era previsto per la seconda metà del 2024, ma per evitare fenomeni di bagarinaggio visti con il lancio di PlayStation 5, la società nipponica ha preferito rimandare il tutto a quando ci saranno sufficienti scorte per garantire la domanda del mercato.

Gli ultimi rumor