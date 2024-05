Nintendo Switch 2: anticipazioni su specifiche, lancio e retrocompatibilità

Nintendo Switch è stata una console che ha rappresentato un grande successo per la società nipponica. Tuttavia, avendo debuttato nel 2017, necessita di un successore per conquistare ulteriormente il pubblico. In tal senso, il nuovo modello presto dovrebbe essere annunciato e alcune indiscrezione suggeriscono quale direzione stia prendendo l'azienda.

I membri di Famiboards, un forum di discussione per giochi e console Nintendo, hanno monitorato la spedizione e i dati doganali tra Nintendo, NVIDIA e altre aziende nel tentativo di trovare suggerimenti sulle specifiche di Switch 2. Tra questi, l'utente LiC è giunto ad alcune conclusioni. Secondo queste previsioni, Nintendo Switch 2 avrà 12 GB di RAM (LPDDR5X), capaci di raggiungere velocità di trasferimento pari a 7.500MT/s. La memoria interna sarà pari a 256 GB (UFS 3.1).

Altre anticipazioni riguardano i controller, che secondo il leaker CentroLeaks avranno un microfono incorporato. Sempre secondo questa fonte, il display potrebbe avere una diagonale da 8". Ancora, citando lo streamer brasiliano tvPH, CentroLeaks ha dichiarato che l'uscita della nuova console potrebbe avvenire nel marzo 2025.

Altre informazioni su Nintendo Switch 2, invece, dovrebbero essere diffuse in autunno, mentre alcuni giochi dedicati potrebbero essere confermati già nella seconda metà di quest'anno.