Nintendo Switch 2 potrebbe essere meno potente di Steam Deck, ma non è tutto...

Stando a queste indiscrezioni, Nintendo Switch 2 riceverà il Port dei giochi dedicati, supportando NVIDIA DSLL. Tutto ciò permetterà di eseguire i giochi ad una risoluzione bassa, ottenendo però una qualità grafica di buon livello. In tal senso, secondo Digital Foundry, è esemplare il lavoro fatto con il porting Switch di The Witcher 3. Difatti, nessuna piattaforma mobile del genere sarebbe riuscita ad ottenere un risultato del genere. A riguardo, è stato prezioso il lavoro di ottimizzazione svolto con questo genere di titoli.

Dopo il successo della prima generazione, sembra scontato l'approdo sul mercato, prima o poi, della Nintendo Switch 2. Dal suo debutto, tuttavia, alcune dinamiche di questo mercato sono cambiate, tra tutti l'arrivo della console Steam Deck . A questo proposito, secondo Digital Foundry, il prossimo dispositivo firmato Nintendo non sarà più potente di Steam Deck, tuttavia questo aspetto non conterebbe.

Sul piano delle prestazioni, quindi, Nintendo Switch 2 dovrebbe garantire le stesse del modello precedente.

In particolare, però, la CPU e la GPU dovrebbero essere superiori a quelle di PlayStation 4 e Xbox One. Insomma, il risultato finale potrebbe anche essere superiore a quello previsto, magari a seconda del gioco in esecuzione.

Dunque, appare davvero difficile effettuare un confronto tra console diverse, come appunto Nintendo Switch 2 e Steam Deck, soprattutto se sfruttano la potenza con cui sono equipaggiati in maniera differente. Tuttavia, c'è un aspetto su cui la console di Nintendo potrebbe primeggiare sull'avversaria, ovvero la batteria. Infine, sembrerebbe che la futura console dell'azienda nipponica potrebbe utilizzare la V-NAND di quinta generazione di Samsung.