Nuove conferme sul lancio di Nintendo Switch 2: ormai manca poco

L'attesa per la nuova console di Nintendo (ecco quali sono i migliori giochi per Nintendo Switch ) sta per volgere al termine. Il lancio di Nintendo Switch 2 non è così imminente, anche se nelle ultime ore sono emerse nuove conferme sul fatto che arriverà il prossimo marzo .

Nintendo Switch 2 arriverà a marzo / aprile 2025: cosa sappiamo

Nelle ultime ore si è tornato a parlare del debutto di Nintendo Switch 2 dopo che un podcast è stato pubblicato online. Si tratta infatti di un podcast che ha visto ospite Ruben Mercado, il CEO di Blade, azienda che avrebbe un ruolo rilevante anche nell'ambito del lancio delle nuove console portatili (vi ricordiamo quali sono le migliori console in assoluto).

Ruben Mercado ha infatti parlato del prossimo lancio della nuova console di Nintendo, affermando che la sua azienda ha avuto già per le mani delle unità di Nintendo Switch 2 praticamente finalizzate e pronte per debuttare sul mercato.

Inoltre, ha aggiunto che il debutto ufficiale dovrebbe avvenire a marzo 2025, o al massimo ad aprile 2025.

Questa data di debutto non sarebbe casuale, ma sarebbe strettamente correlata con il mercato nipponico. In Giappone infatti gli anni fiscali iniziano dal 1 aprile, e questo sarebbe connesso al lancio ufficiale della nuova Nintendo Switch 2. Nintendo infatti potrebbe scegliere l'esatto periodo di lancio proprio in base all'andamento del mercato a ridosso della presentazione della nuova console.

Rimane quindi da capire se sceglierà di lanciare sul mercato la nuova Nintendo Switch 2 in chiusura dell'anno finanziario che stiamo vivendo, oppure proprio al debutto del successivo. Probabilmente nessuno sa con esattezza, a meno di qualche alto dirigente dell'azienda, quando il lancio ufficiale avverrà.

Quanto appena emerso è estremamente coerente con quanto trapelato in precedenza, visto che già si è fatto riferimento al lancio della nuova console in concomitanza con la chiusura dell'anno fiscale che si verificherà a marzo 2025.

E potrebbe anche darsi che Mercado si è semplicemente rifatto ai rumor trapelati in precedenza, senza avere particolari informazioni in mano provenienti di Nintendo in merito all'annuncio della nuova Switch 2.

Oltre al periodo di lancio, Mercado ha menzionato anche una ipotetica caratteristica della Switch 2, ovvero gli agganci magnetici per i Joy-Con. Anche di questo abbiamo parlato in precedenza, e quanto appena emerso vale come una conferma. Per il resto, non sappiamo ancora molto sul presunto design della nuova Switch 2. Ancora qualche mese ci separa dal conoscerla ufficialmente.