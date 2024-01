Nintendo Switch 2: rocambolesco leak della data di lancio

Nintendo Switch è attualmente il dispositivo di punta dell'azienda quando si parla di console portatili . Gli ultimi mesi sono stati ricchi di rumor in merito al presunto successore di Nintendo Switch, e ora sembra essere emersa la conferma del suo lancio sul mercato.

Nintendo è un nome sicuramente di riferimento quando si parla di videogiochi , anche in termini di dispositivi hardware visto che le sue console hanno fatto la storia per milioni di utenti.

Ora GameShark sta per vedere un rebranding che dovrebbe portare l'azienda su una nuova tipologia di business, lontana dal cheat code ma sempre all'interno del mondo videoludico. Ma la cosa che ci interessa è che il nuovo marchio verrà lanciato a settembre 2024 , "proprio quando dovrebbe arrivare la Nintendo Switch 2 ".

L'azienda in questione è, incredibilmente, GameShark . Si tratta di una realtà salita alla ribalta qualche anno fa per i suoi dispositivi destinati al cheat code , ovvero all'inserimento di trucchi per sostanzialmente barare nei giochi. La sua compatibilità era estesa alle maggiori console sul mercato, come PlayStation 2, Xbox, Nintendo 64, Nintendo Gamecube, Nintendo DS e per tutte le versioni di Game Boy.

Finora Nintendo Switch 2 è trapelata sempre sotto forma di rumor non ufficiali. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di leggermente diverso, con un'azienda che avrebbe confermato accidentalmente il periodo di lancio sul mercato della nuova console.

Quest'ultima frase è stata riferita proprio dal nuovo marchio GameShark per comunicare il suo arrivo sul mercato. Si tratta della prima volta che si menziona una finestra temporale per il debutto della nuova Switch. Vi ricordiamo che al momento Nintendo non ha nemmeno menzionato ufficialmente la presenza di un nuovo modello di Nintendo Switch.

A valle di questo leak sono arrivate però delle smentite, come quella di Jason Schreier di Bloomberg, il quale riferisce che avrebbe appreso da un portavoce di Ai Shark, il nuovo marchio dietro GameShark, che quanto riferito nel comunicato in merito al lancio di Nintendo Switch 2 consiste in una pura ipotesi fatta dal team interno.

Questo quindi ridimensionerebbe la portata e l'affidabilità del leak.

Insomma, ancora è tutto abbastanza nebuloso attorno al periodo di lancio di Nintendo Switch 2. Quello che ci sembra sempre più assodato invece è la sua esistenza, prima o poi la vedremo sul mercato.