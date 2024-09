È questa la nuova Nintendo Switch 2? Trapelano alcune immagini, ma di dubbia origine

Da quasi ventiquattr'ore alcuni subreddit sono incandescenti: dalla Cina sono trapelate alcune immagini, render e specifiche dell'attesissima Nintendo Switch 2.

Diamogli un'occhiata, tenendo presente che si tratta di immagini di dubbia origine, soprattutto i render, per cui non è possibile confermarle. In ogni caso, vale la pena parlarne in quanto sui forum degli appassionati sono un argomento di forte interesse, ma non prima di ricordarvi i nostri approfondimenti su come funziona la Switch e come si caricano i Joy Con della Nintendo Switch.