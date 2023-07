Nintendo Switch 2 è stata "annunciata"... da Microsoft

A questo punto, sembra ormai certo che la nuova Nintendo Switch 2 o come si chiamerà (a proposito, sapete come resettare la console?) si farà.

Nei giorni scorsi, infatti sono apparsi diversi rumor sul dispositivo (ecco i migliori giochi per Nintendo Switch). Prima un sito di investimenti cinese, che parlando di un picco di produzione di una ditta locale ha rivelato come Nintendo potrebbe lanciare la sua nuova console nel 2024, e ora è la stessa Microsoft a lasciarsi sfuggire qualche dettaglio nel processo contro la FTC (Federal Trade Commission) per l'acquisizione di Activision Blizzard.

Partiamo da quest'ultimo, la notizia più succosa. Nelle carte del tribunale, sono infatti apparsi due riferimenti a una Nintendo Switch in via di sviluppo.

Il primo riguarda l'impegno da parte di Microsoft per convertire Call of Duty sulla prossima console di Nintendo, il che cancellerebbe ogni timore sollevato da qualcuno sulla fattibilità della conversione del gioco per il dispositivo.