Dal passato emergono nuovi dettagli su Nintendo Switch 2: le prestazioni non deluderanno

Nintendo Switch 2 si sta concretizzando sempre più man mano che aumentano i rumor attorno al progetto, e l'ultimo, che proviene dal passato, getta una luce sulle prestazioni (ecco i migliori giochi per Nintendo Switch).

Perché dal passato? Perché a luglio si è concluso il processo tra FTC (Federal Trade Commission, l'ente statunitense per la tutela dei consumatori) e Microsoft per l'acquisizione Activision - anche se l'FTC ha fatto appello - e ora sono emerse alcune carte interessanti (sapete come resettare Nintendo Switch?).

Una di queste mostra una email interna di Activision condivisa tra i dirigenti della società in cui viene condiviso un documento scritto da Chris Schnakenberg, responsabile della strategia della piattaforma e delle relazioni con i partner, riguardante "Switch NG" (Switch next-generation) all'interno di un documento etichettato "NG Switch Draft.pdf".

L'email, inviata il 4 dicembre 2022, è preparatoria a un incontro tra i dirigenti dell'azienda, tra cui l'amministratore delegato Bobby Kotick, con i dirigenti di Nintendo (compreso il presidente Shuntaro Furukawa) il 15 dicembre 2022 proprio per discutere i piani di una Switch di nuova generazione.

Il documento è stato oscurato in molte sue parti, ma si può leggere un frammento importante in cui vengono svelate le prestazioni della Switch 2 (Switch di nuova generazione), che dovrebbero essere in linea con quelle di PS4 e Xbox One:

Dato il più stretto allineamento con le piattaforme Gen8 in termini di prestazioni e le nostre precedenti offerte su PS4 / Xbox One, è ragionevole supporre che potremmo fare qualcosa di convincente anche per NG Switch. Sarebbe utile garantire l'accesso anticipato ai prototipi hardware di sviluppo e dimostrarlo bene e presto.

Durante il processo, a giugno 2023 Kotick ha affermato di essersi pentito di non aver portato Call of Duty su Switch, ma come abbiamo riportato a luglio ci sono piani per portare il titolo sulla console di nuova generazione (il che cancellerebbe ogni dubbio sulla fattibilità del progetto). Il punto importante però per il processo era se il porting del gioco fosse o meno condizione necessaria per l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, ma interrogato su questo punto Kotick ha evitato le domande, affermando che senza le specifiche dettagliate di Nintendo Switch 2 non poteva dare una risposta e che comunque non ci fossero piani a riguardo.

Negli ultimi mesi però le cose si sono scaldate parecchio: non solo il portale VGC ha riferito che Nintendo Switch 2 verrà lanciata nel 2024, ma sono emersi sempre più dettagli, tra cui la presenza di uno schermo LCD invece che OLED e il supporto alle cartucce per le versioni fisiche dei giochi. Inoltre un paio di settimane fa Eurogamer ha affermato che alcuni sviluppatori sono riusciti a mettere le mani sulla console portatile durante la Gamescom di agosto.

Tra le demo presentate durante l'evento si è parlato di una versione migliorata di Zelda: Breath of the Wild e di The Matrix Awakens, la vetrina di Epic Games per il suo Unreal Engine 5 in cui i presenti hanno potuto apprezzare la presenza di DLSS con ray tracing abilitato, il che è piuttosto confortante sul salto prestazionale che possiamo attenderci nella nuova Nintendo Switch.