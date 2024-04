Non temete: Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con Switch

Questo significa che Nintendo Switch 2 supporterà completamente i titoli della Switch, ma non il contrario ovviamente. Non sarà quindi possibile giocare ai titoli della Switch 2 con il modello di prima generazione.

Il report appena trapelato non indica particolari dettagli tecnici su come questa retrocompatibilità verrà implementata, ma possiamo aspettarci che il tutto sarà possibile tramite il download dallo store ufficiale Nintendo.

In generale questa è un'ottima notizia per tutti coloro che sono interessati all'acquisto della nuova generazione di Nintendo Switch, ma che non sono ancora affezionati ai titoli lanciati per il modello di prima generazione.

Ancora mancano informazioni su quando verrà ufficialmente lanciata la nuova Switch 2, ma possiamo contare sul fatto che ormai non manchi molto. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo da Nintendo informazioni ufficiali sul periodo di lancio.