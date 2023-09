Nintendo Switch 2 sempre più reale: qualcuno l'ha già provata

Da sempre Nintendo ha costituito un punto di riferimento assoluto per milioni di appassionati videogiocatori intorno al momento, soprattutto per i suoi prodotti hardware dedicati appunto al gaming.

Nelle ultime ore online sono trapelate da più parti nuove informazioni in merito. Si parte con Eurogamer, che riferisce che allo scorso Gamescom alcuni sviluppatori selezionati avrebbero addirittura provato la nuova Nintendo Switch 2. La prova avrebbe coinvolto anche alcuni giochi in versione demo, sviluppate appunto per la nuova console.

Tra i giochi testati ci sarebbe Zelda: Breath of the Wild, in una demo ottimizzata per l'hardware migliorato della nuova Nintendo Switch. Quindi anche VGC ha riferito dettagli simili, secondo i quali Nintendo avrebbe mostrato ad alcuni sviluppatori fidati come gira la nuova demo di The Matrix Awakens Unreal Engine 5 di Epic Games sulla nuova console.

Secondo questi dettagli la demo del gioco avrebbe utilizzato la tecnologia di upscaling DLSS di NVIDIA con ray tracing abilitato.

Sempre secondo VGC, la nuova Nintendo Switch sarebbe prevista per il 2024 e dovrebbe includere uno schermo LCD anziché OLED, oltre che continuare a supportare le versioni fisiche dei videogiochi.

Insomma, da più parti arrivano chiari segnali che la Nintendo Switch 2 è praticamente cosa fatta. Non ci resta che attendere i primi dettagli ufficiali da Nintendo in merito al lancio ufficiale.