Nintendo rimanda Switch 2 per salvarsi e per salvarvi dagli scalper

Secondo le ultime indiscrezioni, Nintendo Switch 2 dovrebbe essere lanciata a marzo 2025. A riportare la notizia è stata la testata Nikkei, che ha anticipato che il debutto della console è stato posticipato dalla seconda metà del 2024 a marzo 2025. Il motivo è semplice: Nintendo vorrebbe essere sicura di produrre abbastanza unità dell'apparecchio così da evitare fenomeni come il bagarinaggio.

Inoltre, sempre Nikkei, ipotizza che non è proprio da escludere un ulteriore rinvio: il tutto dipenderà dai ritmi di produzione e se sarà garantito un numero sufficiente di giochi per "rinforzare" ancora di più il debutto della Nintendo Switch 2. Per quanto riguarda le possibili novità del nuovo modello della console, il report evidenzia che sarà ancora un ibrido tra console portatile e dispositivo domestico, con la novità di un display più grande rispetto a quello da 6,2" dell'attuale modello.