Le vendite di Nintendo Switch sopra ogni aspettativa, ma ci sono brutte notizie per la Switch 2

Nintendo, durante la presentazione dei risultati degli utili per il terzo trimestre del suo esercizio finanziario 2024, ha rivelato che la sua console Switch ha venduto quasi 140 milioni di unità (per la precisione 139,36 milioni). Si tratta, dunque, della terza console più venduta di sempre, preceduta solo da PlayStation 2 (155 milioni di unità vendute) e dalla Nintendo DS (ferma a 154). Anche i dati relativi ai giochi venduti sono impressionanti: 1.200 milioni di giochi.

Questi risultati assumono ancora più rilevanza soprattutto se si considera che la console, a differenza delle altre, dal lancio non ha subito alcun taglio del prezzo di vendita. Difatti, l'unica eccezione in tal senso è stata rappresentata da un piccolo taglio in Europa - da 329,99 euro a 299,99 euro - al fine di allineare i prezzi tra i mercati prima del lancio del modello OLED. Inoltre, sempre a differenza della concorrenza, Nintendo Switch non ha nemmeno beneficiato di aggiornamenti importanti.

Del resto, la Switch Lite era esclusivamente una versione più economica della console.