Qualcuno ha installato Windows 11 sulla Nintendo Switch: ecco come è andata

Su Internet spesso circolano vicende curiose, come quella che ha visto protagonista una Nintendo Switch e l'utente PatRyc. In particolare, quest'ultimo ha portato a termine un'operazione che in molti consideravano piuttosto complessa: installare Windows 11 sulla nota console dell'azienda nipponica.

In un post su X, l'utente ha condiviso la foto di Windows 11 in esecuzione sulla console di Nintendo, suscitando una serie di commenti interessati alla questione. In una seconda fase, poi, ha pubblicato anche un video che mostra il sistema operativo di Microsoft in esecuzione. PatRyc, inoltre, ha provveduto anche a fornire maggiori informazioni sull'operazione che ha condotto con successo.

La versione di Windows 11 in questione è quella ARM con KVM abilitato. Tuttavia, come era prevedibile, le prestazioni non rappresentano l'eccellenza. Difatti, Nintendo Switch è equipaggiata con un processore NVIDIA Tegra basato sul Tegra X1: si tratta di un chip che risale a diversi anni fa, dunque non pienamente compatibile con l'ultima versione del sistema operativo di Microsoft.

In ogni caso, non è escluso che Windows 11 possa diventare in futuro un punto di riferimento per le console da gaming portatili. Ovviamente, occorre del lavoro da fare per ottimizzare il tutto, ma le premesse ci sarebbero.