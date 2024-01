Nintendo Swtich 2: dettagli importanti sul display

Secondo quanto riferito da Bloomberg, che ha avuto come fonte Hiroshi Hayase (analista di Omidia), il display della nuova Switch 2 di Nintendo verrà prodotto da Sharp . Si tratterà di schermi LCD , i quali dovrebbero avere una diagonale di 8" .

Siamo ormai consapevoli che presto arriverà Nintendo Switch 2 , la nuova console di casa Nintendo per la quale sono iniziati a circolare i primi rumor dalla seconda parte dello scorso anno. Nelle ultime ore anche Bloomberg ne ha parlato, rivelando interessanti dettagli sul display.

Il dettaglio in merito alla produzione condotta da Sharp è supportato dal fatto che l'azienda è controllata da Foxconn, la quale in passato ha già collaborato con Nintendo per la produzione di hardware.

Altri rumor emersi online indicano anche che la nuova Switch 2 dovrebbe avere un display che supporterà un refresh rate fino a 120 Hz. Sotto al cofano potrebbe esserci un processore NVIDIA, accoppiato a 8 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Queste specifiche tecniche sono tutte da confermare, dunque prendetele con le pinze.

Di sicuro sembra ormai esserci che Nintendo Switch 2 esiste e verrà presentata ufficialmente entro quest'anno. Ancora non è stata condivisa alcuna informazione ufficiale in merito al suo lancio, così non sappiamo quando questo avverrà.

Il lancio di questo nuovo prodotto rientra ovviamente nella strategia di Nintendo, la quale ha riferito la sua volontà di raddoppiare le vendite dei cosiddetti "amusement display", ovvero i dispositivi che permettono di giocare con una certa portabilità.