I così detti "Neo NPC" sono personaggi non giocanti ma progettati per interagire in tempo reale con i protagonisti, l'ambiente e gli altri personaggi. Ciò significa che lo stesso gioco non sarà mai... lo stesso, perché i personaggi incontrati nel corso dell'avventura reagiranno in modo diverso ogni volta, in base a una serie di variabili ambientali e relative agli altri personaggi.

Ubisoft in particolare ha mostrato differenti scenari, che evidenziano come questi personaggi-IA reagiscono all'ambiente e al contesto, grazie anche alla memoria delle conversazioni, oltre che alla collaborazione tra di loro, che li porta a "prendere decisioni", sbloccando nuove dinamiche, e portando il game design e l'immersività di gioco al prossimo livello.