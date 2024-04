HMD non ha finito di sfornare Nokia, ecco uno degli ultimi in arrivo

Ormai lo sanno tutti: HMD si sta muovendo per eliminare gradualmente Nokia a favore del proprio marchio. E se il futuro dello storico brand finlandese è ancora incerto, per il momento HMD non ha ancora chiuso ai telefoni Nokia.

L'ultimo, che dovrebbe essere annunciato a giorni, è il Nokia 225 4G 2024: andiamo a scoprire cosa attenderci