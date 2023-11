Ai nuovi auricolari di Nokia non manca nulla, e nel prezzo è compreso anche lo stile!

I nuovi Nokia Clarity Earbuds 2+ si applicano alla perfezione a questa categoria: ottimi auricolari dotati di cancellazione del rumore, aptX, multipoint e uno stile perfetto per abbinarsi ai telefoni del marchio. Andiamo a scoprirli.

È un ottimo momento per comprare un paio di auricolari wireless : ormai tanti produttori sono in grado di offrire soluzioni interessanti a un prezzo concorrenziale, con caratteristiche tecniche un tempo riservate solo a dispositivi di alta gamma (a proposito, sapete quale sia il migliore codec Bluetooth ?).

Caratteristiche tecniche

Inoltre la presenza di tecnologie avanzate come l'ANC e il doppio microfono con tecnologia Environmental Noise Cancelling powered by Qualcomm cVc, permette agli utenti di ascoltare musica ed effettuare chiamate anche in condizioni ambientali rumorose.

I nuovi auricolari sono inoltre dotati di protezione IPX4, che garantisce resistenza agli schizzi di pioggia, mentre l'autonomia arriva a sette ore di ascolto con cancellazione del rumore attiva. Con la ricarica garantita dalla custodia, è possibile aumentare l'autonomia fino a 35 ore di riproduzione ANC.

Tra le caratteristiche sul fronte della connettività, possiamo citare la compatibilità con Google Fast Pair, che consente l'accoppiamento immediato, e il supporto al multipoint, per passare da un dispositivo all'altro con estrema facilità.

I nuovi Nokia Clarity Earbuds 2+ sono inoltre vicini all'ambiente, in quanto sono realizzati con il 60% di plastica riciclata.