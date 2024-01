La mascotte di Android ha finalmente un nome, ma forse stava meglio senza

Qualche mese fa Google ha svelato la nuova brand identity di Android, con un nuovo font e una nuova mascotte 3D, e al CES 2024 ha annunciato anche il nome di questa nuova mascotte. Rullo di tamburi?

"The Bot". Un robot che si chiama, letteralmente, The Bot. Non che pretendessimo chissà qualche nome originale, ma qui lo sforzo di fantasia non è che sia stato molto grande. Forse non hanno usato Google Bard!

Il nome non ufficiale della mascotte di Android è sempre stato bugdroid, che in effetti non brillava di fantasia a sua volta (ma personalmente lo preferisco comunque a quello ufficiale - NdR). In ogni caso, ora lo sapete. Peccato poi che ancora questo nuovo logo non sia comparso nella schermata di boot del sistema operativo, dove campeggia ancora la vecchia immagine 2D. The Bot, a quanto pare, è un po' lento.