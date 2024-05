In che senso iPad "Air", se ora è più pesante di iPad Pro?

Durante la presentazione dei nuovi iPad Pro , Apple ha evidenziato molto come i nuovi tablet di fascia alta fossero incredibilmente sottili, e anche leggeri. Al contrario, i portavoce dell'azienda non si sono soffermati molto sul design di iPad Air , che è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al passato, con la conseguenza che ora iPad Air pesa più di iPad Pro . In che senso "Air", allora?

Nella nomenclatura di Apple, il brand Air aveva sempre indicato i modelli più leggeri: è ancora così per i MacBook, ma non più per gli iPad (almeno per questa generazione). Come si può notare dalle tabelle comparative qui in alto, infatti, iPad Air è leggermente più pesante di iPad Pro, sia nella versione da 11" (462 g vs 444 g) che nella variante da 13" (617 g vs 579 g).

Niente di drammatico, ma è interessante evidenziarlo, così come è interessante notare che durante tutta la presentazione Apple ha sempre presentato iPad Air come un iPad-quasi-Pro: sicuramente lontano da un iPad base (per performance, ma non solo), è sostanzialmente l'iPad per chi vorrebbe un iPad Pro ma non può permetterselo.

Da un lato va bene così, perché non c'è niente di male in un onesto prodotto di fascia media. Dall'altro, è un po' triste che la linea iPad Air abbia perso quello che era il suo vero e proprio tratto distintivo, ossia la leggerezza e la maggior portabilità.

È probabile che con la prossima generazione tutto torni come prima, e che il brand Air torni a significare inequivocabilmente un modello più leggero, ma per questa generazione iPad Air sarà semplicemente l'iPad "di mezzo".