È tempo di Mobile World Congress: ecco le nomination per il migliore smartphone, innovazione e altro

È già tempo di Mobile World Congress (MWC), la cui edizione 2024 prenderà il via il 26 febbraio e si preannuncia più spumeggiante che mai (a proposito di mobile, non perdetevi la nostra lista dei migliori smartphone sul mercato, sempre aggiornata e con offerte incredibili). In vista delle numerose novità in arrivo, l'organizzazione ha annunciato i candidati ai premi Global Mobile Awards (GLOMO), che sono divisi in sei categorie: Mobile Tech

Digital Everything

Device

Tech4Good

Government Leadership Award

Outstanding Achievement Particolarmente interessanti saranno il premio Best Smartphone, appartenente alla categoria Device (dispositivi), e che vede tra i candidati la serie iPhone 15 Pro di Apple, la serie Pixel 8 di Google, i pieghevoli OnePlus Open/OPPO Find N3, la serie Galaxy S23 di Samsung e Samsung Galaxy Z Flip 5. Ricordiamo che l'anno scorso ha vinto la serie iPhone 14 Pro di Apple.

Molto atteso anche il premio per il Breakthrough Device Innovation, che vede tra i candidati Google per la sua capacità di imaging AI e l'impegno per gli aggiornamenti software per i Pixel, Honor per la tecnologia a doppia batteria al silicio-carbonio di Magic V2, Open Canvas di OnePlus per la gestione del multitasking sui pieghevoli e Qualcomm per il SoC Snapdragon 8 Gen 3. L'anno scorso aveva vinto Apple per la messaggistica di emergenza via satellite.

La categoria Best Connected Consumer Device include invece dispositivi che portano "applicazioni, efficienze e funzionalità nuove e intelligenti all'utente, a casa o in movimento". Tra i candidati, abbiamo Bullitt Satellite per Motorola Defy satellite link, HTC VIVE per VIVE XR Elite, la serie Huawei Watch Ultimate, RayNeo per gli Air 2 XR Glasses e Samsung per Galaxy Tab S9 Ultra. Ricordiamo che Bullit purtroppo è fallita solo pochi giorni fa, mentre l'anno scorso il vincitore era stata TCL per gli occhiali NXTWEAR 5.