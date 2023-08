Non dovrete più inventare un nome per i gruppi su WhatsApp

Agosto è un mese carico di novità per WhatsApp. Infatti, nel giro di due settimane abbiamo visto l'arrivo dei videomessaggi, dei video in HD, delle foto in HD e della condivisione dello schermo durante le videochiamate.

E oggi arriva la notizia di un'altra novità, che verrà presto implementata su WhatsApp, e arriva direttamente da Mark Zuckerberg, CEO di Meta. Con un post su Facebook ha annunciato che "sarà più semplice avviare un gruppo WhatsApp nominandolo in base a chi ne fa parte, se non ti viene in mente un altro nome" e ne ha dato una prova postando uno screenshot di una notifica di un gruppo di WhatsApp intitolato "Rocco & Li-Chen".

Dunque, sarà possibile creare un gruppo su WhatsApp senza essere obbligati ad assegnargli un nome, ma lasciando l'incarico a WhatsApp, che nominerà il gruppo in base ai nomi dei partecipanti. Di conseguenza, il nome del gruppo sarà diverso per ogni partecipante, perché WhatsApp userà i nomi che avete usato per salvare i contatti delle persone (quindi il vezzeggiativo che avete usato per il vostro partner è salvo dagli occhi degli altri partecipanti).

Perciò, se nel gruppo entrerà una persona di cui non avete il contatto salvato, verrà mostrato il numero di telefono nel nome del gruppo.