Il dinosauro di Chrome è diventato un set di mattoncini. Ma non di LEGO

Ora la GrandeG ha deciso di metterlo in vendita nel suo negozio Google Merch Shop , sotto forma di un set di mattoncini simili a quelli LEGO. Il kit, chiamato Chrome Dino Brick Set, è composto da 233 pezzi e costa 40 dollari (sapete come aprire file bloccati su Google Chrome ?).

Se come il 90% degli utenti di Internet usate Chrome , sicuramente avrete visto o quantomeno sentito parlare di Dino, il dinosauro in pixel art protagonista di un giochino a scorrimento orizzontale che ogni tanto fa la sua comparsa sul browser di Google (poco tempo fa anche alimentato dall'IA ).

C'è un problema: non potrete comprarlo dall'Italia. Il Google Merch Shop è purtroppo attivo (e spedisce) solo negli Stati Uniti e in Canada, quindi o abitate in uno di quei Paesi (o avete un parente / amico che ci abita) oppure non potrete averlo.

Una volta completato, il dinosauro sarà tutto verde, con una base trasparente e un occhio bianco (o forse entrambi gli occhi), ma Google non ha fornito le misure finali . Al momento ci sono 597 confezioni disponibili, e chi è interessato farebbe bene a sbrigarsi, perché il negozio Google non rifornisce i prodotti esauriti molto velocemente.

Se infatti provate a effettuare il checkout e mettete un indirizzo italiano, il sistema non lo riconoscerà, ma nel caso siate interessati, qui trovate la pagina del prodotto.

Le alternative? Non sono molte. Dead Zebra vende due set di Dino, ma non in mattoncini: il Chrome Dino Set da 26 dollari e il Chrome Dino Dark Mode Set da 28 dollari, oltre al Summer Accessory Pack, che contiene una maglietta, una borsa e un cappello per decorare il vostro Dino. Tenete presente che al momento Dead Zebra non spedisce in Italia per una riorganizzazione delle spedizioni.

LEGO purtroppo non ha mai lanciato un set Dino, nonostante alcuni appassionati abbiano provato a proporlo tramite LEGO Ideas nel 2019 e nel 2023, quindi se lo desiderate a tutti i costi non vi resta che sperare in un nuovo tentativo e votarlo.