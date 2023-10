È già partito il Black Friday di NordVPN: sconto fino al 69% e 3 mesi extra!

Manca poco più di un mese al Black Friday, ma NordVPN non aspetta, e rilancia con una serie di offerte davvero ghiotte, valide fino a 29 novembre, su tutti i suoi piani di abbonamento, sia biennali che annuali. Cosa sia NordVPN è di dominio pubblico, dato che è senz'altro la VPN più popolare al mondo, quella che vi offre più servizi, che vanno ben al di là della "semplice" navigazione da un IP straniero, per includere tante opzioni legate alla sicurezza, ma anche ai servizi, come Meshnet, per connettersi con l'IP di un altro utente, e poi non sottovalutate la sua velocità, data la presenza di server sia a Milano che a Roma, cosa che nessun concorrente diretto può vantare in Italia.

Non ci perdiamo quindi in ulteriori preamoboli e vi presentiamo subito l'offerta, ricordandovi prima solo alcune guide che potrebbero tornarvi utili, ovvero come configurare una VPN su Android, iPhone e Windows.

Prezzi e sconti dei piani biennali: 134,73€ per il piano biennale Completo (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) - 69% di sconto + 3 mesi extra 107,73€ per il piano biennale Plus (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) - 62% di sconto + 3 mesi extra 80,73€ per il piano biennale Standard (VPN, Threat Protection) - 63% di sconto + 3 mesi extra





Prezzi e sconti dei piani annuali: 97,35€ per il piano annuale completo (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) - 60% di sconto + 3 mesi extra 82,35€ per il piano annuale Plus (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) - 48% di sconto + 3 mesi extra 67,35€ per il piano annuale Standard (VPN, Threat Protection) - 45% di sconto + 3 mesi extra