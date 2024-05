NordVPN vuole conquistare chiunque: 73% di sconto + 3 mesi extra + 50€ di gift-card, alle seguenti condizioni

Come funziona l'offerta NordVPN

Chiunque si abbonerà a NordVPN (da un IP italiano) entro fine mese potrà ricevere fino al 73% di sconto. Nello specifico, i costi mensili dei vari piani sono i seguenti.

NordVPN base: 3,09€/mese, risparmio 62%

NordVPN Plus: 3,99€/mese, risparmio 71%

NordVPN Ultimate: 6,49€/mese, risparmio 73%

Il piano base comprende la connessione alla PVN per 10 dispositivi contemporaneamente. Il Plus aggiunge anti malware, anti tracker, ad blocker, password manager e data breach scanner. La versione Ultimate infine comprende anche 1 TB di archiviazione cloud crittografata e 2 assicurazioni, per il recupero di perdite da truffa informatica e da frodi per acquisti online.

In più, a seconda del piano scelto, verrà data al cliente una carta regalo GoGift, del valore di 10 euro col piano biennale base, 20 euro con quello Plus e 50 euro con l'Ultimate. Attenzione però, solo gli utenti che non chiederanno il rimborso di NordVPN entro il primo mese di prova riceveranno la GoGift, che infatti arriverà solo tra 31 e 50 giorni dopo l'abbonamento.

Questa carta regalo può essere riscattata tra centinaia di store: da Amazon a Flixbus, da Airbnb, a Italo a tanti altri. Le istruzioni per farlo, in italiano, le trovate sul sito ufficiale.

Se pensavate insomma di sottoscrivere una VPN, maggio è decisamente il mese più conveniente per farlo, anche perché, con le vacanze incombenti, è un buon momento per sfruttarla a proprio vantaggio per prenotazioni e servizi vari.

Per ulteriori informazioni sulle VPN gratis e a pagamento potete leggere il nostro approfondimento, ma abbiamo anche una panoramica più generale sul funzionamento delle VPN.

