La rivoluzione dei notebook Windows è attesa per la metà di quest'anno

Qualcomm vuole essere la rivoluzione per i notebook Windows che Silicon è stata per Apple.

Durante lo Snapdragon AI Day che si è tenuto oggi a Londra Qualcomm ha dato ai giornalisti un aggiornamento su quali sono i suoi piani per la rivoluzione del mondo notebook. La novità presentate oggi non sono in assoluto qualcosa che sentiamo oggi per la prima volta. In buona parte sono le stesse novità che Qualcomm aveva annunciato al Summit di fine 2023.

Durante quell'evento Qualcomm aveva annunciato le specifiche di Snapdragon 8 Gen 3, che oggi ritroviamo già in vari smartphone, come OnePlus 12, Nubia Z60 Ultra e Samsung Galaxy S24 Ultra (rimanete sintonizzati perché la recensione è in arrivo). Proprio il top di gamma Samsung è stato un altro protagonista della giornata dedicata all'AI di oggi. Nello specifico non si tratta però di vere novità e, benché non abbiamo ancora ultimato la recensione del prodotto, vi abbiamo già parlato estesamente delle funzionalità di intelligenza artificiale (1, 2, 3 e 4, per esempio), sia on device che cloud che il nuovo top di gamma dall'azienda può offrire. Sono i primi ottimi risultati di una collaborazione che porterà lontano. E non solo la coppia Samsung-Qualcomm.

Ben più interessanti le parole che hanno permesso di posizionare il lancio del primo notebook con X Elite a metà del 2024. Anche di Snapdragon X Elite abbiamo parlato estesamente al momento dell'annuncio a fine 2023. Lo avevamo definito l'anti-Apple Silicon e mai nome fu più appropriato. Dopo anni di "tentativi" da parte di Qualcomm proponendo sul mercato processori ARM per notebook dai risultati non sempre al top, adesso l'azienda fa sul serio. Praticamente ripartendo da zero. Ripartendo dall'acquisizione di Nuvia, dai processori Oryon e da questo Snapdragon X Elite. Le prestazioni promesse sono davvero da urlo. Il confronto con Apple è finalmente sensato e l'azienda è ottimistica nel rilasciare informazioni che presagiscono prestazioni anche superiori agli ultimi processori Apple (anche se i benchmark mostrati sono con M2 e non con l'ultimissimo M3). Si parla anche di emulazione a livelli superiori di quelli che Apple ha garantito al momento del passaggio a Silicon, per garantire ai programmi scritti per processori Intel di funzionare correttamente. E ovviamente ha promesso molta AI.

Nella giornata di oggi ci sono state mostrate demo che riguardavano la generazione di testi e immagini, in modo estremamente rapido e completamente offline, sfruttando nello specifico il modello Llama 2 di Meta, che però si ferma a 7 miliardi di parametri, molti meno dei 13 miliardi che X Elite potrebbe garantire. Ci sono poi state mostrate delle demo (che non abbiamo potuto riprendere o fotografare) che mostravano per esempio la rimozione dei riflessi dagli occhiali durante le call. Sono ovviamente funzionalità minori se si pensa all'utilizzo di un computer portatile, ma che messe tutte insieme possono davvero dare ad un utente un motivo in più per scegliere un notebook con CPU Snapdragon invece di un concorrente non-ARM.

Ovviamente il numero di app disponibili al lancio (al netto del fatto che l'emulazione promessa sarà al top) e il prezzo di questi dispositivi saranno l'ago della bilancia. Ma se i vari partner si giocheranno bene le loro carte questo 2024 potrebbe diventare l'anno dell'inizio della rivoluzione nel mondo dei notebook. I partner annunciati sono Acer, ASUS, Dell, HP, HONOR, Lenovo, Microsoft (divisone Surface), Samsung e Xiaomi. In sostanza tutti quelli che contano nel mondo PC. Vi lasciamo all'articolo su X Elite per capire meglio cosa potrete aspettarvi.