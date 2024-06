L'assistente di ricerca e scrittura AI di Google arriva in Italia: come usarlo

NotebookLM arriva in Italia, portando in dote una serie di funzionalità in più rispetto al lancio, come Gemini 1.5 Pro e la possibilità di accedere alle informazioni da siti web e Presentazioni Google (qui trovate il nostro approfondimento su cosa sia Google Gemini). Ma cos'è e come usare NotebookLM? Andiamo a scoprirlo.

Annunciato a luglio 2023, ma inizialmente disponibile solo a un ristretto numero di utenti negli Stati Uniti, NotebookLM è oggi stato aggiornato e rilasciato a più di 200 Paesi, tra cui l'Italia. Ma cos'è questo strumento? Si tratta di un assistente di ricerca e scrittura basato sull'intelligenza artificiale, una sorta di taccuino AI che non conosce il mondo, ma si basa soltanto sui contenuti che gli date voi, come contenuti da Drive (come Google Docs o Presentazioni Google), PDF, testi (copiati o da file) o anche siti web. Potete usarlo per leggere, prendere appunti, farvi riassumere contenuti e ispirare, e molto altro grazie alle potenzialità del modello Gemini 1.5 Pro. Il tutto gratuitamente, e con la certezza che Google non allenerà la sua IA utilizzando i dati condivisi con questo strumento. Inoltre, visto che l'IA è allenata solo sui vostri dati, il rischio di allucinazioni è molto minore (c'è comunque, come recita un avviso in fondo alla pagina). Tra le novità dell'aggiornamento, Google descrive anche il fatto che le citazioni in linea ora portino direttamente ai passaggi di supporto nelle fonti, così si può verificare la risposta dell'IA o approfondire il testo originale. Inoltre la Guida per lo strumento ora offre una comprensione di alto livello delle fonti convertendole in formati utili come domande frequenti, documenti di briefing o guide di studio. Infine NotebookLM, grazie alle capacità multimodali di Gemini 1.5 Pro, ora può comprendere e analizzare anche immagini e grafici presenti nelle presentazioni o nei documenti, e quindi rispondere a domande relative. Con tanto di citazioni come prove a sostegno.

Google ha fornito diversi esempi di come dal suo rilascio NotebookLM abbia aiutato numerose persone. Tra i casi proposti, la possibilità ad aiutare a scrivere biografie o aiutare i venditori a trovare nuovi clienti. Un utente che lavora in un ente locale, lo ha usato per creare una newsletter iperlocale, aggregando ordinanze cittadine, dati sull'uso del territorio, codici di zonizzazione e verbali delle riunioni del consiglio. Un consulente lo utilizza per analizzare le trascrizioni delle chiamate di vendita per formazione e coaching mirati, mentre le ONG lo hanno usato per identificare i bisogni nelle comunità svantaggiate e organizzare le informazioni per le proposte di sovvenzione. Non solo, ma essendo collegato a Discord, Google ha visto come molti utenti abbiano sfruttato NotebookLM nei giochi di ruolo, per gestire le descrizioni di Dungeons and Dragons, o caricando i lodo diari personali per identificare le tendenze nel loro comportamento e nelle loro esperienze nel tempo.

Usare NotebookLM è semplicissimo. Andate sul sito dello strumento e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account Google. Cliccate in alto a destra su Try NotebookLM e verrete accolti da una finestra pop-up di benvenuto e avvertimento. Successivamente, si aprirà una schermata con i blocchi note. Potete cliccare su Nuovo blocco note per crearne uno da zero o dare un'occhiata agli esempi. Cliccando sull'icona a forma di punto di domanda in alto, arriverete a una sezione di supporto, che vi spiega varie funzionalità. Se cliccate su Nuovo blocco note, si aprirà una schermata vuota, con una finestra pop-up che vi consente di scegliere i contenuti da caricare e far leggere all'IA. In basso trovate voce Guida al blocco note, che vi spiega cosa potete fare, iniziando dal caricamento delle fonti.