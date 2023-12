Notepad su Windows 11 riceve la funzionalità che in tanti aspettavano

Negli ultimi anni abbiamo visto Microsoft curare particolarmente il suo Windows 11 , il popolare sistema operativo per PC e notebook , insieme a tutte le app che lo popolano.

Microsoft ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per il canale Canary di Windows 11, ovvero la versione di beta testing del popolare sistema operativo. Nell'ambito di questo aggiornamento sono state introdotte un paio di funzionalità interessanti per Notepad.

La prima novità di rilievo consiste nel conteggio dei caratteri per tutti i testi scritti con Notepad. Come potete vedere dall'immagine in basso, dopo l'aggiornamento Notepad mostrerà il conteggio dei caratteri nell'intero documento. Selezionando una specifica parte del prodotto sarà invece possibile vedere anche i caratteri parziali contati all'interno della parte di testo selezionata.