Nothing Phone (2a) appare in un unboxing come non se ne erano mai visti

Manca pochissimo al lancio del nuovo Nothing Phone (2a), e l'azienda, dopo che ormai i dettagli e il design del telefono sono di dominio comune da giorni, ha pubblicato sul suo profilo su X un nuovo video unboxing molto particolare.

Come potete vedere, non si tratta effettivamente di un unboxing canonico, ma una soluzione in realtà aumentata che sfrutta un tabellone pubblicitario installato a Londra proprio per l'occasione.