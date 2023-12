Nothing sta per annunciare qualcosa: qualunque ipotesi è aperta

Possibile che Nothing, il marchio dell'hype, lanci un telefono senza hype? Quello che sappiamo è che l'azienda si sta preparando a lanciare qualcosa, lo dicono i leaker, lo dice lei stessa (fate un tuffo nel passato con i telefoni dal design più assurdo).

Basta leggere la sua pagina su X: 20 ore fa Nothing scriveva "Controllate la bio", poi 34 minuti fa (nel momento in cui scriviamo, per voi potrebbero essere 50 o di più) il nuovo aggiornamento: "Controllate ancora".