Nothing 'si tinge' di arancione: Carl Pei annuncia il sub-brand CMF by Nothing

Dopo aver polarizzato l'utenza nelle ultime settimane con il lancio del Nothing Phone (2), ultimo smartphone dell'azienda di Carl Pei, Nothing torna a far parlare di sé con un annuncio durante l'ultimo Community Update. Lo stesso Carl Pei ha comunicato la nascita di CMF by Nothing: un sub-brand della sua azienda principale che arriverà sul mercato entro la fine dell'anno con il lancio di auricolari ed uno smartwatch.

L'esigenza di creare un sub-brand (tra l'altro molto presto per un'azienda giovane come Nothing), nasce dalla volontà di ''creare un design migliore e più accessibile'' per la fascia economica dei prodotti tech. La strategia punta chiaramente ad attirare una base più ampia di consumatori, aspetto fondamentale per la startup, offrendo loro un'alternativa valida e riconoscibile nel mare di prodotti ''anonomi'' che invadono il mercato al giorno d'oggi. Carl Pei infatti ha ribadito come non ci sia molto per cui ''entusiasmarsi" in quel segmento dell'elettronica di consumo.