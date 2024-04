Nothing ha avuto un data breach sul suo forum, ed è venuto fuori dopo 2 anni

Non arriva delle belle notizie per coloro che sono iscritti al forum della community di Nothing, l'azienda arrivata nel mercato tech con le sue true wireless prima e con i suoi smartphone dopo. Sarebbe infatti stato scovato un data breach sui dati presenti sul forum.

Quanto appena menzionato è stato scoperto da Android Authority sul web. Tale data breach avrebbe coinvolto un database contenente alcuni dati personali degli utenti iscritti al forum Nothing. Nello specifico, si tratterebbe soprattutto degli indirizzi email degli utenti.