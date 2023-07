Le Nothing Ear (2) hanno un nuovo vestito elegante

E proprio a proposito di true wireless di casa Nothing sono appena emerse delle novità in rete. Le immagini che trovate in galleria mostrano infatti quale potrebbe essere la nuova colorazione prevista per Nothing Ear (2) .

Nothing ha iniziato la sua avventura nel mercato tech a livello globale con le cuffie true wireless , le Nothing Ear che hanno da subito catturato l'attenzione per il loro design trasparente.

Le Nothing Ear (2) sono le più recenti cuffie true wireless lanciate dall'azienda di Carl Pei. Al momento del lancio ufficiale, avvenuto qualche mese fa, le abbiamo viste solo in colorazione bianca. Ora sembra che Nothing abbia in mente di lanciare una nuova variante nera.

Le immagini ci mostrano che il nuovo modello di Nothing Ear (2) arriveranno in una colorazione nera che coinvolgerà tanto le cuffie quanto il case di ricarica. Chiaramente rimangono le tonalità in bianco e in rosso caratteristiche dei prodotti dell'azienda.

Al momento non conosciamo dettagli ufficiali in merito al lancio della nuova colorazione per Nothing Ear (2).

Non ci aspettiamo variazioni di prezzo, vi ricordiamo che le cuffie sono disponibili nel mercato italiano sia sullo store ufficiale Nothing che su Amazon. Qui sotto trovate il box per l'acquisto.