Le nuove Nothing ear (2) nere hanno una funzione mai vista prima su auricolari del genere

I Nothing ear (2) sono stati tra i migliori auricolari che abbiamo provato nel 2022: l'azienda di Carl Pei ha dimostrato di saperci fare con i dispositivi audio e, più in generale, di puntare sempre a una certa ricercatezza per i propri prodotti. A tal proposito, oggi Nothing annuncia due importanti novità per i Nothing ear (2): la nuova colorazione nera e un equalizzatore avanzato, decisamente più avanzato di qualsiasi altro equalizzatore mai visto prima su auricolari true wireless.

Partiamo dal nuovo colore: proprio come era già successo per gli ear (1), anche gli ear (2) si tingono di nero: non cambiano le forme, non cambiano i componenti, non cambiano le trasparenze e i dettagli (come i puntini rossi e bianchi per indicare destro e sinistro). Ma al netto di tutto ciò che non cambia, la nuova colorazione nera è sicuramente molto elegante, meno appariscente, e potrebbe piacere di più a chi non apprezzava particolarmente l'estetica esuberante del modello bianco, dove la trasparenza si notava di più.