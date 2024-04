Nothing Ear ed Ear (a) escono allo scoperto: non si punta solo sul design

Dopo i primi giorni di rumor e teaser, arrivano dettagli più consistenti sui nuovi prodotti che Nothing sta per lanciare sul mercato. Parliamo ovviamente delle nuove cuffie true wireless della gamma Nothing Ear.

Dopo gli ultimi dettagli condivisi dall'azienda, il sito AndroidHeadlines ha svelato praticamente tutti i dettagli: sapevamo già che sarebbero arrivati non uno ma ben due modelli di cuffie, ma adesso conosciamo anche tutte le differenze. I nuovi auricolari si chiameranno Nothing Ear e Nothing Ear (a), con la casa che avrebbe rinunciato all'utilizzo dei numeri in serie per identificare i vari modelli di dispositivi che lancia sul mercato.